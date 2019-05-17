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加美关税战停火：美国同意停止对加拿大钢铝材征收高额关税

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 17 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加美之间持续将近一年的关税战终于结束：美国不再对加拿大钢材和铝材产品征收高额关税，加拿大也同意取消反制措施，并撤回在世贸组织的投诉。加拿大总理特鲁多和外长、财长等官员在加拿大钢城汉密尔顿临时召开新闻发布会，宣布这个好消息。

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美国自去年6月1日起对加拿大钢材和铝材产品分别征收25%和10%的关税。加拿大的反击是对166亿加元的美国产品征税，所征税额与美国完全相等。

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在过去一年来的关税谈判中，美国方面要求对每年进入美国市场的加拿大钢铝材设立限额，但加拿大坚决拒绝。这是双方达成协议的一个主要障碍。因此当美方放弃这个要求后，关于加美关税战“停火”在即的消息就不断传出。

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加拿大承诺采取措施防止外国廉价钢铝材取道加拿大进入美国，并同意和美国一起建立一个两国钢铝材产品流通的监督机制，在进入一方市场的钢铝材数量在一段时间内显著高于历史水平并占据一定市场份额时，进口国将向出口国咨询，并保留在咨询后对进口钢铝材分别征收25%和10%关税的权利。

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一个加拿大方面的消息来源在接受加通社（CP）采访时说，加拿大代表在谈判中一直强调，问题不是出在加拿大；只要钢铝材关税不取消，新版北美自贸协议就不会被通过；另外，“我们永远不会接受硬性限额。我想他们最终明白了。”

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加拿大外长弗里兰德去年在BC省列治文参观一家钢厂。(CP/Darryl Dyck)

美国同时也取消了对墨西哥钢铝材的高额关税。加美墨三国因此向批准新版北美自贸协议前进了一大步。

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加拿大铝业协会发言人说，这对加拿大，对铝材制造加工业和对整个北美工业都是一大胜利。“协议满足了我们的每一个要求。”

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安省另一个钢铁工业城市苏圣玛丽的市长普罗文扎诺（Christian Provenzano）在接受CBC采访时说，关税取消给当地卸下一个沉重的负担，钢厂上下都松了一口气。他特别代表当地企业和工人向外长弗里兰德（Chrystia Freeland）表示感谢。“我们欠她一声谢谢。”

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（RCI with CP, Mike Blanchfield, James McCarten, CBC News, Catharine Tunney, Katie Simpson）

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