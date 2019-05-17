北约专家：加拿大需警惕外国干扰大选

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“不要靠情绪与直觉对信息作出反应… …要靠头脑冷静” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大将在今年10月举行联邦大选。北约研究专家警告说，外国干扰选举的阴云密布，加拿大选民在接受信息时，有责任明辨是非真假。

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北约战略传播中心负责人Janis Sarts表示，加拿大选民需要避免“膝跳反应”，也就是依靠直觉来判断，因为外国势力干扰选举最常使用的就是激怒选民的假新闻。

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他说，当你看到一条新闻，想一想。不要陷入情绪与直觉的陷阱，要靠头脑。

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他也认为，经过了这一两年，选民们对假新闻有了警觉，但是，加拿大各个层面都意识到，危险还在，必须做些什么去阻止它。

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目前，Janis Sarts与欧洲记者代表团正在渥太华访问，与加拿大机构以及同行交流应对假新闻与信息战的经验。

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信息战仍在继续

加拿大民主机构部长Karina Gould负责接待北约的这个代表团。他们讨论的一个重要议题是，俄国对西方选举的干扰是一场全面的军事行动，包括干扰2016年的美国大选，以及欧洲大选 。

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他们特别分析了在俄国吞并克里米亚以及马来西亚航班被击落之后，俄国国家电视台RT进行的宣传战。

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同时，北约专家也批评了大的社交媒体，包括谷歌、推特、与脸书，在打击谣言假新闻方面做得不够。

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Gould 表示，媒体在这类信息战中作用非常重要，尤其是信息迅速传播的数码时代。

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Janis Sarts所在的北约战略传播中心总部位于立陶宛，主要就是对抗俄国在侵吞克里米亚之后的信息战。

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他说，目前，距离加拿大联邦选举还有五个月的时间，还有些时间做出提高。

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加拿大总理特鲁多本周在巴黎的对抗网络仇恨言论的科技大会上表示，会推出加拿大的数码宪章，应对假新闻，谣言，仇恨言论，以及干扰选举。

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