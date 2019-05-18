音频/Podcast战场升温，谷歌、Spotify对阵苹果

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

– Spotify将播客作为内容重点，谷歌现可以搜索和直接收听播客-Podcast，和苹果的平台战争日益火爆

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而在周二的谷歌开发者大会上，谷歌迅速提到搜索将很快开始为播客编制索引，在相关搜索结果中直接播放Podcast条目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

看起来谷歌轻描淡写，但在周四，这项功能已经在桌面和移动网络上全面上线。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌对播客/音频兴趣日增

谷歌这个搜索巨头在播客上的努力可以追溯到2015年，大约在Spotify第一次开始播放播客的同时。当时，谷歌播客实验主要是通过其谷歌商店服务进行的，该服务是建立在宽松的基础上的。那个实验看起来最终并没有什么意义，但是围绕它的对话确实展现了一些谷歌对于音频的新想法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接下来断断续续谷歌有一些动作，包括2017年收购60dB的短格式音频应用是为了谷歌新闻？也许是为了智能音箱？无论是为什么，从那时起，谷歌对于音频的兴趣在慢慢增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Spotify不甘只做音乐

音频战场的另一个不容小视的角色是Spotify。自2月份以来，Spotify进行了三次播客收购，Gimlet媒体公司2.3亿美元，Anchor公司1.1亿美元，Parcast公司5600万美元。这些都充分体现了这家瑞典公司对自身理念的承诺，这远远超出了音乐应用的范畴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了内容的收购，Spotify还将完全依赖网络云计算的音频/音乐制作公司Soundtrap收为旗下公司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

音频“一等公民”

去年4月，谷歌宣布打算在其搜索领域“让音频成为一等公民”。几个月后，开始推出谷歌播客应用程序，该应用程序旨在让安卓系统做苹果播客系统能做的事情。这一系列的组合拳实际上还未触及苹果音频播客的根本。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，不再需要前往苹果iTune去收听Podcast，谷歌搜索结果里就直接可以收听分集的音频播客。这已经是掐断苹果播客的流量来源。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果这还不能算是对苹果播客创始者和老大位置的挑战的话，除了“平台战争”，我不知道还能用其他什么表述。这场对战，面对面的主要对手仍然是谷歌和苹果，而Spotify是其中最大的一个变数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada