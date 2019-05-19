(Sean Gallup/Getty)

预防老年痴呆症：运动比营养补充剂更管用

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 19 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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根据一个新的预防老年痴呆症指南，要防止老年痴呆症，最好的办法是加强锻炼，保持良好的生活习惯，而不是依靠各种各样的维生素药片或营养补充品。

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世界卫生组织 （ World Health Organization）于周二（5月14日）发布的报告称，目前世界上约有 5000 万人患有痴呆症，阿尔茨海默病是其中最常见的一种类型。

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三分之一病例可预防

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报告说，尽管年龄是最大的一个风险因素，但痴呆症并不是衰老所不可避免的后果。

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阿尔茨海默氏症协会（Alzheimer’s Association）的首席科学官 Maria Carrillo 表示，许多健康条件和行为会影响一个人是否患这种病，研究表明，实际上三分之一的病例是可以预防的。

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(Keck Medicine of University of Southern California

她说，目前痴呆症没有能够治愈的途径，所以应该把重点放在预防方面。

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健康的生活方式

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世界卫生组织指南中提出了很多建议，其中大部分属于常识。

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这些建议包括，要进行足够的运动，治疗其他健康问题（如糖尿病、高血压和高胆固醇），要有积极的社交生活，避免或减少吸烟，摒弃暴饮暴食和饮酒过量等有害习惯。

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世界卫生组织称，有证据表明，良好的生活方式有助于保持人的思维技能，有助于整体健康。

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Pawel Dwulit/Canadian Press

靠食物不靠补充剂

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上述指南还说，保证营养进食，尤其是地中海式饮食，可有助于预防老年痴呆症。

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这一指南坚决反对摄入维生素B或E、鱼油或多种复合物补充品，尽管销售商说这些补充剂能促进大脑健康，但指南说有很多研究表明，其实这些补充剂没有作用。

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世界卫生组织的 Neerja Chowdhary 医生表示，目前没有证据表明，服用这些补充剂能降低人们认知能力下降和患上痴呆的风险，事实上，我们知道，服用这些补充剂过多反而可能是有害的，人们应该通过食物来吸收这些营养素……而不是通过补充剂。

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阿尔茨海默氏症协会（Alzheimer’s Association）的首席科学官 Maria Carrillo 表示，有大量证据表明，人们可以通过一些措施来降低患老年痴呆症的风险，现在开始维持健康的生活习惯永远不晚。

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Credit: iStock/Getty Images

（CBC，AP, Reuter）

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