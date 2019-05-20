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社交媒体助长攀比让人不幸福

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 20 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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俗话说不比不知道、一比吓一跳；人的幸福感或不幸福感往往来自与他人的比较。随着社交媒体的普及，感到不幸福的人越来越多。

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攀比

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社会学家和心理学家的共识是，比较是人们的天性，而且人们在进行比较时有一个天生的弱点，这就是特别愿意与比自己好的人相比，不管是相貌、金钱、还是社会地位，这往往让人越比越郁闷、越比幸福感越低。

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而现代社会财富的两极分化和社交媒体的普及让人的不幸福感越来越强烈。

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美国北卡罗来纳大学社会心理学教授Keith Payne指出，人们一般都希望自己的收入比其当前的水平高三倍，相信自己的收入如果三倍于现在的水平自己会变得有钱。比如，现在年薪2万的人会认为如果年薪涨到6万自己就有钱了；但真要挣到6万块钱的年薪又会希望自己的收入上升到18万。

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三倍规则

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Keith Payne教授的研究显示，人们觉得自己挣多少钱才够是与别人进行比较的结果。当一个二十多岁的年轻人刚刚开始工作时，他身边的同事和朋友都挣差不多的钱，所以尽管入门工资不高、其心里感觉还是挺不错的。但如果到了50岁，原来的同事和朋友的年薪和地位与其拉开了距离，则其心里的感觉就会很差、郁闷之感油然而生。

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就是没有落在同事和朋友们的后面，但人是很容易对现有的事务习以为常的。上了一个社会台阶、搬进较好的小区居住、买较好的车子、买较好的服装鞋帽，但这些很快就变成常态，不再产生幸福感。

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再加上经常见诸媒体和社交媒体的名人的生活是那么的潇洒、有钱人是那么的有钱、这让社会上多少人有羡慕嫉妒恨的感觉。

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贫富两极分化

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根据蒙特利尔的一个非营利组织公共政策研究所发表的研究报告 report from the Institute for Research on Public Policy1982年到2010年加拿大纳税人的收入平均增长了13.5%，但这些收入的增加主要集中在社会上人数很少的高收入群体。90%纳税人的收入只增加了2%，占纳税者群体10%的高收入者的收入增长了75%，而占纳税人群体0.01%的极少数有钱人的收入则增长了160%

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加拿大政策选项研究中心Canadian Centre for Policy Alternatives的高级经济师David MacDonald指出，如果与这些占社会群体极少数的有钱人相比，社会上绝大多数人都会感到社会财富分配不均让自己处于很不好的经济状态。

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专家们的研究显示，人们的幸福感既来源于现在也来源于对将来的预期。如果相信自己将来的收入会比现在好则幸福感会得到提升。

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加拿大政策选项研究中心的高级经济师David MacDonald的研究显示，虽然现在加拿大就业市场兴旺、许多城市出现劳动力短缺的局面，但加拿大打工者并没有见到工资的明显上升、也不预期他们的工资会在不久的将来得到提升。

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社交媒体太虚幻

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在加拿大不列颠哥伦比亚大学研究正能量心理问题的博士生Holli-Anne Passmore指出，现在人人接触和使用的社交媒体上充斥亲朋好友和名人贴出的照片，那些人美、景美、服装美的照片是照片主人仔细挑选后贴在网上的；无所不在商业广告不断告诉你买东西、消费能够让你高兴，但这些都不能与现实生活中的幸福划等号。

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Holli-Anne Passmore的建议是，应该减少对社交媒体的依靠，花更多的时间用与家人相处、做户外运动、等等。

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比下有余

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美国北卡罗来纳大学社会心理学教授Keith Payne的建议是，不要总是向上比，也应该常常往下比。比如年薪5万美元在美国不算什么，但如果与全世界人口的经济状况相比，你就处在世界人口1%的高收入群体里了。

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结论：比上不足让你郁闷，比下有余让你愉快。

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