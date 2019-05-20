大饱眼福：多条鲸鱼在帆船前嬉耍

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加拿大不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸一位驾帆船在近海游玩的男子遇到了罕见的景象，一群逆戟鲸围住他的帆船嬉戏玩耍，一会儿跳出水面、一会儿摆尾下潜、还有一只逆戟鲸口里叼着刚刚猎捕到的海豹浮上水面让他大饱眼福。

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这位名叫Bradford McArthur的驾帆船男子在接受采访时描述当时的情景说，一开始他远远看到海里有一群游动物体时还以为是海豚；靠近些一看才知道这是一群逆戟鲸。

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Bradford McArthur和他船上的同伴们赶紧用手机拍下了这可遇不可求的逆戟鲸围绕帆船嬉戏的奇景。

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Bradford McArthur不久前刚订婚，这次是带他未婚妻一家乘帆船在不列颠哥伦比亚省太平洋近海游玩以庆祝订婚。

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RCI with Liam Britten · CBC News

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