多伦多交枪换钱项目收回2700支枪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最大城市多伦多政府进行的市民枪支换现金的项目5月17日结束，警方的数字显示，在过去的三个星期中从市民手中收回的枪支超过2700支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市警察总监Mark Saunders说，市民们上交的这些枪支中有许多平时缺乏安全保管措施，容易落入不法分子手中；这些枪支交到警方手里经过甄别后被销毁会有助于减少多伦多社会治安受到的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方的数字显示，多伦多今年枪支换现金项目收上来的枪支数量是历年来最多的，2700支枪中有1900只长枪、8百支手枪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市政府为鼓励市民上交其不再需要的枪支提供的现金补偿是每支长枪2百加元、手枪350加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市长John Tory指出，多伦多市每减少一支枪就会减少一分枪支犯罪的威胁，但要解决多伦多市近年来严重的持枪犯罪问题还需要多方面不懈地努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada