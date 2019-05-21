加拿大公民指南晚了两年还未问世

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加拿大联邦自由党政府上台后承诺的新版加拿大公民指南本来应该在2017年被推出，但现在离十月份大选还有不到5个月的时间，这份加拿大公民指南的问世还是遥遥无期。

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千呼万唤不出来

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加拿大自由党联邦政府移民和公民事务部长Ahmed Hussen的发言人Mathieu Genest在回答媒体问题时说，何时推出公民指南的时间还没有定下来，“改编好”比“早推出”更重要，为此需要与方方面面进行详细的意见征求和商议咨询。

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这位移民部长的发言人没有对为什么新版公民指南的问世一再被推迟的问题做出解释。

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加拿大公民指南上一次更新改版是在2012年。在新版公民指南没有被推出之前，准备入籍考试的移民只能使用2012年版的公民指南。

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仍用旧版指南

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加拿大公民指南是那些需要参加公民考试取得入籍资格的人所依靠的参考文件。现行68页的版本被认为不但有过时的问题、而且一些有关加拿大历史的重要资料没有被包括进去。

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加拿大联邦议会反对党之一的新民主党移民事务发言人Jenny Kwan认为，自由党政府上台后三年多还搞不定修改公民指南的问题简直让人吃惊，继续使用有许多错误的旧版公民指南的情况是不可接受的。

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加拿大难民理事会执行主任Janet Dench认为，花了这么长时间还改不好一本公民指南，这实在是让人搞不懂。

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Janet Dench指出，对于新来加拿大的移民来说，能有一本简洁、公正介绍加拿大的历史、现状、问题、和原住民的小册子是非常重要的。

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大选的考虑

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温哥华移民律师Zool Suleman认为，执政党都想通过修改公民指南来把其价值观和关注的重点告诉加拿大的新公民，但自由党政府可能是低估了修改公民指南的复杂性。

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哈珀的前保守党政府利用2012年修改公民指南的机会，强调了加拿大军队的历史贡献、明确了加拿大公民的权利和义务；而特鲁多的自由党政府似乎想通过这次对公民指南的修改来强调土著人历史和加拿大奉行的多元文化政策。

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温哥华移民律师Zool Suleman的分析是，由于修改后的新版公民指南总是会有人说好、有人说不好，在大选前推出这一新版公民指南可能会对自由党的选情有负面影响，所以联邦自由党政府会选择既然已经晚了就干脆晚到底的策略，在大选前不推出其新版公民指南。

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修改的重点

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加拿大移民、难民和公民事务部表示，其这次对公民指南的修改有4个重点。

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一是响应土著人问题真相与和解委员会的建议，修改公民指南中有关加拿大土著人的段落以更好的反映加拿大土著人的历史。

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二是弘扬加拿大的多元文化政策和加拿大的英语、法语双语官方语言的制度。

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三是反映加拿大社会在同性恋权益、女性权益、残疾人权益保护方面所取得的进展。

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四是使用更简单易懂的语言以方便那些母语不是英语或法语的新移民。

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加拿大联邦自由党政府还打算修改新公民的入籍宣誓誓词以显示对土著人权益和历史的尊重。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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