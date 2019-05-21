加拿大边远地区可避免死亡率高

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加拿大统计局的一项分析研究显示，在加拿大边远地区居住的人面对的非必要死亡、或者叫可避免死亡的概率与加拿大人口密集地区相比要高出不少。

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加拿大边远地区这种可避免的死亡主要来自身体受伤。

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加拿大统计局近年来制定的边远指数根据居住地与医院、政府机关等提供公共服务部门的道路距离远近来衡量其边远指数。

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在边远地区居住的加拿大人离医院、急诊室距离太远，就连得到家庭医生的诊治在很多情况下都是困难的事情。

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专家们的研究显示，除了道路距离远近之外，急救中心从接到求救电话到向边远地区派出急救车所需要的时间、在医院的等待时间、当地的气候条件是否常常给公路交通带来障碍等因素都会对受伤、患病的人能否及时得到治疗有明显的影响。

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RCI with Kelsey Mohammed · CBC News

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