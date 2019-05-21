加拿大哪个省居民饮酒最多？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局公布了最新的各省居民酒精饮料消费数据，最东边的大西洋省份纽芬兰省居民人均的酒精饮料消费量位居榜首，而饮酒量最少的则是另一个大西洋沿岸省份爱德华王子岛省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局2017年到2018年的数据，加拿大全国人均酒精饮料消费额是756.90加元，而纽芬兰省以人均酒精饮料消费额1029加元成为加拿大人均酒精饮料消费额最高的省份；太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省以人均酒精饮料消费额830加元位居第二；居第三位的是加拿大唯一的法语省份魁北克省，那里人均酒精饮料消费额是780加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人口最少的省份爱德华王子岛省也是人均酒精饮料消费额最低的省份，那里每人平均在酒精饮料上只花了615加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada