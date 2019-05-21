林火又来了，阿尔伯塔省 4000 多居民被疏散

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在阿尔伯塔省西北部，由于野火不断蔓延，已经有超过 4 千名居民接到紧急疏散通知。

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加拿大广播公司报道说，疏散令涉及几个城镇，除了位于埃德蒙顿市以北约 730 公里的 High Level 镇外，还有附近的第一民族保护区 Bushe River Reserve。

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在 High Level 镇，周一晚上21:30全镇的居民都得以成功撤离，有关当局敦促人们通过 58 号高速公路撤离，因为其他两条高速公路已经被火切断。

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阿尔伯塔省的行动中心目前在昼夜运营。

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阿尔伯塔省省长杰森·肯尼 （Jason Kenney ）表示，被疏散居民若过了三天还不能返回住所，省政府则将提供更多的支持。

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肯尼表示，安大略省、新斯科舍省、萨斯喀彻温省和不列颠哥伦比亚省都将对阿省提供后勤支持和人员，预计这些省份的消防员将在周三 （5月22日）抵达。

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（CBC with RCI）

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