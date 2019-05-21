特鲁多：移民促进了加拿大的科技行业

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这个星期，The Collision Conference 大会正在加拿大的多伦多市举行。

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在这一为期 4 天的会议上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （ Justin Trudeau）是第一位主讲嘉宾，在大会的第一天（5月20日），特鲁多对与会者们表示，加拿大蓬勃发展的科技领域是加拿大对移民敞开大门的结果，他希望加拿大人能继续积极地看待移民问题。

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第一次在加拿大举办

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The Collision Conference 被称为北美地区 “发展最快” 的技术大会，今年已经是第五年，这是第一次在美国以外的地区举行。

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加拿大总理特鲁多在接受加拿大网络视频公司 BroadbandTV Corporation 创始人兼首席执行官 Shahrzad Rafati 的采访时强调，加拿大已经成为一个拥有大量科技人才的地方，吸引了很多科技领域的企业家来到这里。

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他说，加拿大政府在教育和研究方面的投资是加拿大公司和初创公司成功的原因。

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“人才来自移民”

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特鲁多说，我们有这么多的科技人才，显然来自移民，而且也来自加拿大对年轻人的大力培训和教育。

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他说，尽管包括美国在内的许多国家 “正在关闭对移民的大门”，但加拿大仍保持开放态度。

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他说，加拿大人知道，引进来自世界各地的人们，我们将能有更具弹性的社区，有更好的问题解决方案，有更多的创新。这就是为什么过去几年加拿大的经济在蓬勃发展。

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数字技术宪章

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Shahrzad Rafati 还向加拿大总理问到有关加拿大要制定一个数字技术宪章的问题。

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上周在巴黎举行的 VivaTech 会议上，特鲁多表示，加拿大政府将出台一个数字技术宪章，目的是打击网上的仇恨言论、不实信息以及对选举的干扰。

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他说，相信联邦政府将提出的这个法律框架会恢复公民们的信心，同时让网上的平台更为负责。

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但特鲁多没有就这一宪章进行更多的解释，他仅表示，这个宪章将把重点放在政府与科技公司的合作，以确保公民的个人信息安全，并针对网络骚扰等问题设立解决方案。

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预计加拿大的创新部部长 Navdeep Bains 将在 5 月底渥太华的一个数字管理峰会上提供更多细节。

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加拿大总理特鲁多说，在真实空间里遭到禁止的行为，在虚拟空间中也不应获得允许。

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The Collision Conference 大会本周一到周四在多伦多市的 Enercare Centre 举行。

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（CP，CBC， RCI）

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