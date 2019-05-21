加拿大议会代表团访华，争取两名加拿大公民获释

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一个由加中立法协会成员组成的代表团本周前往中国进行访问。他们将在上海、南京、香港和澳门出席会议，并利用这个机会促使中国释放加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。他们在被关押五个半月后，上周被正式逮捕。

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这个代表团由加拿大外长议会秘书奥利凡特（Rob Oliphant）率领，由六位自由党和保守党议员组成，其中包括保守党参议员胡子修（Victor Oh）和自由党众议员陈圣源（Shaun Chen）两名华裔。代表团在今年1月份已经去过一次中国。

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中国逮捕康明凯和斯帕弗的理由是他们涉嫌窃取国家机密。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期二（5月21日）在接受CBC采访采访时强调说，这两名加拿大人是被无故逮捕的。她还说，现在是加中关系的一个非常困难的时刻。她已数次要求和中国外长王毅会面，但没有成功。

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加拿大总理特鲁多星期二表示，中国现在在国际事务中用比过去更强硬的方式来达到自己的目的。西方国家和世界上的民主国家正在联合起来，指出这种方式的不可行。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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