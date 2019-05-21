魁北克省前工会领袖和阴谋论者成为人民党候选人

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曾经在魁北克省建筑业贪腐调查中作证的前工会领袖佩雷拉（Ken Pereira）在调查结束后变成了一个小有名气的阴谋论者，在Youtube上参与主持一个节目。现在他又有了一个新身份。加拿大人民党领袖贝尔涅（Maxime Bernier）刚刚宣布，他将作为该党候选人参加今年十月的联邦大选。

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佩雷拉在接受加通社（CP）采访时，赞扬贝尔涅是一个有勇气的职业政治家。他将在魁北克城西北的Porneuf-Jacques-Cartier选区参选。该选区目前由保守党占据。

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他在2013年魁省建筑业贪腐调查中的证词帮助揭开了建筑工会和黑社会的联系。他的阴谋论观点包括“9.11”恐袭是美国人自导自演，恋童癖对世界各地政要明星来说是家常便饭。

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他的竞选纲领包括维护中产阶级利益和更好地保护报料者。

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贝尔涅在接受Radio-Canada采访时表示，他的目标是在本月底以前为225个选区找到候选人，在7月1日以前让全国所有选区都有人民党的候选人。

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（CBC News, Colin Harris，Radio-Canada，Jean-François Nadeau）

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