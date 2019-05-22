蒙特利尔举办国际最大规模机器人会议

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世界最大规模的机器人会议本周在蒙特利尔市拉开帷幕，这是该大会首次在加拿大举行。

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加拿大广播公司报道说， “机器人与自动化 2019 国际会议”（ICRA 2019）的举办地点是蒙特利尔的大会中心 Palais des congrès，来自 71 个国家的学术机构和企业在展示自己在机器人领域的最新创新，会走路的、会对话的、会游泳的、会飞行的… 多种多样的机器人及其技术正在让人们耳目一新。

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拉瓦尔大学 （l’Université Laval）科学与工程院教授 Clément Gosselin 是大会的组织成员之一，他说，这个大会在蒙特利尔举办并非偶然。

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他表示，加拿大，特别是魁北克省，在机器人研究领域走在世界前列，我们的大学里设有大量尖端课程，而且我们已经开发了用于国际空间站的机器人技术。

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魁北克省对外出口机器人

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Clément Gosselin 教授接着表示，很多人不知道的是，魁北克省有很多公司在制造并出口机器人产品。

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根据国际数据公司（IDC）预测，今年全世界用于机器人和无人飞行器开发的费用将达到 1157 亿美元，比 2018 年增长 17.6% 。

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“机器人与自动化 2019 国际会议”（ICRA 2019）将在本周五（5月24日）闭幕。

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（CP，RCI）

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