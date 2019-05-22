买大麻贵让不少加拿大人在后院种大麻

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春暖花开，加拿大人迎来了大麻合法化后的第一个春天。不少加拿大人忙着在自己的后院种起了大麻。

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欢天喜地种大麻

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根据加拿大联邦政府通过的大麻合法化法案，每个家庭可以种植4株大麻，在室内种植和在室外种植都可以，只要是不超过四株的数量限制即可。

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虽然加拿大十个省中魁北克省和马尼托巴省政府通过了法案禁止本省居民在室内或室外种植大麻，但加拿大其他省份的居民却可以享受自己种植大麻的自由。

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各种迹象显示，除魁北克和马尼托巴省之外，加拿大其他省份的不少居民已经开始在自己的后院种起了大麻。

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像种西红柿那么容易

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安大略省Guelph市居民Matt Soltys是Guelph大学植物系的学生，他把自己在大学学到的理论和实践知识用到大麻种植上。二月份他先在室内花盆里栽下大麻种子，三个月后大麻种子已经破土而出长到半米高。在5月下旬户外天气变得足够暖和后，他把四株大麻从室内移植到室外。

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Matt Soltys说他虽然抽大麻，但抽的不多，在室外种植大麻一是享受合法种植大麻的自由、二是享受看着自己种植的大麻在阳光下自然成长的乐趣。

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Matt Soltys引用自己掌握的大麻种植知识说，大麻是一种容易适应自然环境、容易种植的植物，其需要的阳光、水分和肥料基本上像种植西红柿那样就行了。他从室内移植出来的大麻现在是半米高，到长成后会高1米8、枝叶占地会是方圆1米8。

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Matt Soltys说他不担心户外种植大麻的健康生长，唯一有点儿担心的是大麻成熟后会引人来偷。虽然可以把大麻种在有栅栏或树丛遮挡的地方，但大麻成熟开花后散发出那种特有的味道可是遮挡不住的。

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警方不会查

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虽然法律规定每家可以合法种植的大麻不能超过四株，但加拿大主要城市的警方已经表示不会专门派警员到各家各户去数到底种了多少株大麻。

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Alex Rea的家庭在加拿大最大城市多伦多经营水培植物供应商店已经有三十多年，提供在室内种植水培大麻的器材、肥料等也是他们的业务之一。Alex Rea说过去一段时间来商店询问种植大麻、特别是在户外种植大麻问题的顾客明显增加，因为在室外种植大麻基本上不用什么器材和设备，既便宜又环保。

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Alex Rea指出，现在政府批准的大麻零售店每克大麻售价10加元左右，而自己种植大麻的成本不过是每克5毛钱左右。

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大麻籽很贵

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在自家后院种大麻最大的开支应该是购买大麻种子了。在安大略省，有四粒大麻籽的小纸包售价58加元。

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除了售价贵之外，大麻籽的选择也很有限。绝大多数情况下能有一种大麻籽出售就已经不错了。

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不过在市场经济情况下，当一种商品供不应求，该商品的售价会上升，这会引来新投资涌进生产该商品的领域，增加供给、进而压低价格。

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加拿大主要的草坪、花园种子和肥料生产商Scott’s Miracle Gro已经在扩展已有的大麻生产材料供应业务，把原来只面向商业性大麻生产商的关注重点转向商业性大麻生产商和家庭休闲大麻种植业务并重的方向。

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