加拿大在废除燃煤电站方面领先世界

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加拿大在停止使用燃煤火力发电站方面走在世界前列。

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根据由14个国际环境保护组织组成的气候透明组织Climate Transparency发表的报告，在20国集团国家中，加拿大与欧洲的法国、意大利和英国一起在停止使用燃煤火力发电站方面居于领先地位。

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这一报告指出，加拿大不但在2012到2017的五年期间减少了13%的煤炭消耗，而且加拿大联邦政府2018年通过修改相关的法案加快了停止使用燃煤火力发电站的步伐，目标是在2030年在加拿大全面停止使用燃煤电站，以减少碳排放1600万吨。

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虽然英国、意大利、法国等欧盟国家和美国在2012到2017的5年期间都明显减少了煤炭消耗，但由于20国集团中的亚洲成员国煤炭消耗的增加，20国集团整体来说在上述5年中只减少了0.9%的煤炭消耗量。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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