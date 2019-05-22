IFM：加拿大不应放松房贷压力检测

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在加拿大一些城市房价出现下降局面的情况下，国内呼吁联邦政府给房贷松绑、放松对房贷申请者压力测试的呼声日渐高涨，但国际货币基金组织IFM认为加拿大应该继续严格控制房贷审批，因为房地产市场价格虚高、房价泡沫破裂的风险仍然存在，加拿大人的负债水平也依然过高。

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国际货币基金组织的专家组在访问了加拿大之后发表的报告中指出，加拿大政府应该把对经济关注的重点放在保持健康的财政金融系统、加强联邦和各省区政府之间的合作、提高生产力等问题上。

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IMF的上述报告具体指出，加拿大各省区虽然在2017年签署了国内范围的自由贸易协议，但仍然有太多的例外条款需要取消、仍然有太多的相互矛盾的法规需要修改。国际货币基金组织的测算显示，如果加拿大真正实现了各省区间的自由贸易，则加拿大的GDP会被拉升4%，远大于加拿大近年来签署的国际贸易协议对加拿大经济的推动作用。

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