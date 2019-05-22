阿尔伯塔省火势加剧，其他省前往救援

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阿尔伯塔省西北部的野火火势不断加剧，而且预计情况还会恶化。

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阿尔伯塔省长杰森·肯尼 （ Jason Kenney）本周二（5月21）表示，阿尔伯塔省西北部小镇 High Level 附近发生的野火目前已经被列为最高危险级别，而且近日内天气干燥、多风，还有可能助长火势。

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肯尼解释说，该小镇附近的野火等级为 6 级，为野火严重程度的最高等级。

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430 处野火

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肯尼表示，目前，阿省在燃的野火略多于过去 5 年同期的平均值。

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自 3 月 1 日以来，阿尔伯塔省已发生 430 处野火，其中 6 起被归类为失控级别。

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在阿尔伯塔省北部地区，至今有大约 5,000人接到疏散令，小镇 High Level 位于埃德蒙顿以北约 730 公里，镇上的居民已经全部撤离。

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当地官员说，冬季过后，雨季还没来临，这段时间内的干燥天气有可能引发野火，最近这段时间，一直没有多少降雨。

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紧急撤离

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Chelsea Kazonay 是High Level 镇的居民，野火开始后，她先带着三个孩子在一个庇护中心住了一段，随着火势的加大，她带着孩子离开了 High Level 镇。

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她说，在收到撤离令后，没有多少时间来准备行李，她只能匆匆地拿了一些衣服，带上自己和孩子的身份证件。

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她说，撤离令一到，大家都要赶紧离开，真地没时间带行李，只能把家当都留在了房子里。

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外省支援

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加拿大其他省份的消防人员，正在对阿尔伯塔省提供支持和援助。

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不列颠哥伦比亚省 （BC）派遣了 267 名野火控制部门的人员，其中包括 230 名消防员、监督员和事故应对经理。

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BC 省野火控制部门 （B.C. Wildfire Service ）在一份声明中说，BC 省的第一批支援人员已经在星期三（5月22日）抵达阿省，其余的人应该在周四（5月23日）抵达。

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BC 省野火控制部门的声明还说，野火很难预测，有需要的时候各省必须互相支持，在过去两年，BC 省遭受了历史上的特大野火，阿尔伯塔省提供了宝贵的援助。

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另外，安大略省和新斯科舍省的消防人员也将抵达阿尔伯塔省。

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野火继续

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在 High Level 镇以南约 5 公里处，野火已经延伸 80,000 公顷，对附近社区构成威胁。

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在接到撤离令的居民中，也有老年人，当地官员对于老人的撤离尤为担心。

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当地政府在敦促所有撤离人员到省的五个登记中心办理登记手续，以确保没有人被遗忘在后面。

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（CBC，RCI）

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