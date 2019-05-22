（TAUSEEF MUSTAFA/AFP/Getty Images)

生育罢工：气候和生态环境恶化使一些女性决定不要孩子

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
星期三 22 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

人们常说，孩子是世界的未来。但是现在有些女性决定不要孩子，理由恰恰是她们觉得未来过于灰暗和动荡，因此不愿意把孩子带到这个世界上来。来自英国西部的布莱丝.佩皮诺（Blythe Pepino）是其中之一。她几个月前发起了一个名叫“生育罢工”的网络团体。这个团体到上个月底时有三百多名成员，来自世界各地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩皮诺在接受CBC采访时说，这些成员实际上在加入团体之前就已经决定不要孩子了，因为生态环境的恶化让他们对未来感到担忧。她本人是在去年11月份做出的决定。她过去一向关注环境和气候问题，去年联合国气候变化委员会（IPCC）和英国气象局等部门发布的一系列重量级报告促使她下了最后的决心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CP/ Zhou Hua)

她说，如果你深入了解一下这方面的信息，就会明白我们已经到了一个认真考虑孩子在未来是否安全的关头。看看世界各地的饥荒，大面积的干旱，海平面上升。即使我们能做到现在就扭转局面，生态和气候系统也已经遭到了破坏。而最让她悲观和气愤的是，现在政府和企业界并没有采取行动的强烈意愿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

发现自己并不孤单

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩皮诺说，她和男友感情很好。两人在一起生活了好几年，去年已经开始考虑生孩子的事，例如选择在哪里安家，应该有多少收入等等。因此不要孩子的决定，她并不是毫无遗憾、心情平静地做出的。为了避免过度沉湎于自己的情绪，她开始在社交网络上和别人讨论这个问题。这使她发现有很多和她想法一样的人，其中大部分是女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，建立“生育罢工”团体的目的，一方面是要推动关于气候变化和生态环境的讨论，另一方面是便于大家互相支持。许多人很高兴有这样一个平台，可以让他们讲出自己的经历和担忧。这对保持心理健康是有益的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个小团体的成员来自世界各地。他们当中有许多人对气候和环境问题非常了解，或是因为自己的工作和环境有关，或是因为家里有人在这一行工作。还有一部分人是刚刚意识到气候问题的严重性，但是在他们周围没有人可以交流。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

仍然选择要孩子的环境专家

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

和佩皮诺同时接受采访的还有英国可持续能源协会的副总裁平奇贝克（Emma Pinchbeck）。她过去还担任过世界自然基金会英国分会气候变化部的负责人，可以说是非常了解环境和气候问题。而她现在正怀着五个月的身孕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

平奇贝克说，佩皮诺的担忧和愤怒，她都深有同感。去年夏天英国经历了一次持续时间很长的热浪，但是气候变化问题还是没有引起很大关注。无力感和焦虑感使她和许多环保界的同事经历了一场“存在危机”。当时她也曾对丈夫发狠说不要孩子了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管怀孕以后愧疚感和喜悦经常在她心里交战，但她还是决定要保持乐观。她说，实际上我们现在已经有了所有解决环境问题的技术，唯一缺的是改变体制的政治意愿。她决心为推动这个改变加倍努力工作，用她和丈夫一直以来的环保生活方式养育孩子，将来诚实地告诉他自己为什么会做出这样的选择。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩皮诺说，她完全理解平奇贝克的决定。如果她的团体里有成员怀孕的话，大家也会表示祝贺的。事实上，如果平奇贝克所说的政治意愿有一天出现了，她也会改变自己不要孩子的决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, The Current，Anna Maria Tremonti）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道
联合国气候大会：目标远大，前景堪忧
加拿大银行首次警告：气候变化威胁经济及金融体系

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Une voiture a foncé dans un immeuble au Centre-ville à Québec, faisant plusieurs blessés

RCI | English

Did Canada snub Ukraine’s new president? Absolutely not, says Harjit Sajjan.

RCI | Español

México y Canadá con desafíos comunes frente a las olas de inmigración

العربية | RCI

استراتيجية فدرالية جديدة لتنمية الصناعة السياحية، أحد أعمدة الاقتصاد الكندي

Radio-Canada.ca CBC.ca
Cannabis : la SQDC prévoit des bénéfices de 20 millions d'ici mars 2020Alberta : les évacués de High Level devront s'armer de patienceDes experts de l’ONU préoccupés par le projet de loi sur la laïcitéPas d'accusation concernant l'incendie mortel sur l’autoroute 40Cruauté animale : environ 200 animaux du Zoo de Saint-Édouard à déménagerL'Alberta mise sur les emplois et la croissance, et écarte la taxe sur le carboneTrois festivals de la Fierté, 3 millions de dollars sur deux ansOttawa dépensera plus de 15 milliards pour renouveler la flotte de la Garde côtièreOttawa ordonne le rapatriement de dizaines de conteneurs de déchets des PhilippinesUn gaz interdit par le protocole de Montréal fait un retour dans l’atmosphère
'There's a lot of anxiety': Author and activist Arundhati Roy on what's terrifying her about India's electionConservative leader presents party's plan to fight 'evil scourge' of human traffickingUN human rights observers warn Quebec about secularism billN.Y. passes legislation that could put Trump's tax returns in Congress's handsFather makes emotional appeal after son's brain punctured by skierSea levels could rise by up to 2 metres by 2100, new study findsQuebec City car crash could have been 'much worse' if not for warm weather, pure luckReports of chemical weapon attack denounced as Syrian fighting heats upNewly formed women's hockey union wants to find a way to playNiagara officer shot by fellow cop now facing criminal charges