生育罢工：气候和生态环境恶化使一些女性决定不要孩子

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人们常说，孩子是世界的未来。但是现在有些女性决定不要孩子，理由恰恰是她们觉得未来过于灰暗和动荡，因此不愿意把孩子带到这个世界上来。来自英国西部的布莱丝.佩皮诺（Blythe Pepino）是其中之一。她几个月前发起了一个名叫“生育罢工”的网络团体。这个团体到上个月底时有三百多名成员，来自世界各地。

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佩皮诺在接受CBC采访时说，这些成员实际上在加入团体之前就已经决定不要孩子了，因为生态环境的恶化让他们对未来感到担忧。她本人是在去年11月份做出的决定。她过去一向关注环境和气候问题，去年联合国气候变化委员会（IPCC）和英国气象局等部门发布的一系列重量级报告促使她下了最后的决心。

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她说，如果你深入了解一下这方面的信息，就会明白我们已经到了一个认真考虑孩子在未来是否安全的关头。看看世界各地的饥荒，大面积的干旱，海平面上升。即使我们能做到现在就扭转局面，生态和气候系统也已经遭到了破坏。而最让她悲观和气愤的是，现在政府和企业界并没有采取行动的强烈意愿。

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发现自己并不孤单

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佩皮诺说，她和男友感情很好。两人在一起生活了好几年，去年已经开始考虑生孩子的事，例如选择在哪里安家，应该有多少收入等等。因此不要孩子的决定，她并不是毫无遗憾、心情平静地做出的。为了避免过度沉湎于自己的情绪，她开始在社交网络上和别人讨论这个问题。这使她发现有很多和她想法一样的人，其中大部分是女性。

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她说，建立“生育罢工”团体的目的，一方面是要推动关于气候变化和生态环境的讨论，另一方面是便于大家互相支持。许多人很高兴有这样一个平台，可以让他们讲出自己的经历和担忧。这对保持心理健康是有益的。

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这个小团体的成员来自世界各地。他们当中有许多人对气候和环境问题非常了解，或是因为自己的工作和环境有关，或是因为家里有人在这一行工作。还有一部分人是刚刚意识到气候问题的严重性，但是在他们周围没有人可以交流。

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仍然选择要孩子的环境专家

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和佩皮诺同时接受采访的还有英国可持续能源协会的副总裁平奇贝克（Emma Pinchbeck）。她过去还担任过世界自然基金会英国分会气候变化部的负责人，可以说是非常了解环境和气候问题。而她现在正怀着五个月的身孕。

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平奇贝克说，佩皮诺的担忧和愤怒，她都深有同感。去年夏天英国经历了一次持续时间很长的热浪，但是气候变化问题还是没有引起很大关注。无力感和焦虑感使她和许多环保界的同事经历了一场“存在危机”。当时她也曾对丈夫发狠说不要孩子了。

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尽管怀孕以后愧疚感和喜悦经常在她心里交战，但她还是决定要保持乐观。她说，实际上我们现在已经有了所有解决环境问题的技术，唯一缺的是改变体制的政治意愿。她决心为推动这个改变加倍努力工作，用她和丈夫一直以来的环保生活方式养育孩子，将来诚实地告诉他自己为什么会做出这样的选择。

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佩皮诺说，她完全理解平奇贝克的决定。如果她的团体里有成员怀孕的话，大家也会表示祝贺的。事实上，如果平奇贝克所说的政治意愿有一天出现了，她也会改变自己不要孩子的决定。

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（RCI with CBC News, The Current，Anna Maria Tremonti）

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