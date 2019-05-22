加拿大将耗资157亿加元建造海岸警卫舰船

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加拿大总理特鲁多星期三（5月22日）在BC省温哥华宣布，联邦政府计划拨款157亿加元，为加拿大海岸警卫队提供18艘新船。其中16艘将在温哥华的Seaspan造船厂建造。新斯科舍省的Irving 造船厂将负责为海岸警卫队改造两艘北极巡逻船。

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157亿加元是初步估计。每艘船的造价将在与公司的合同谈判完成后宣布。联邦政府还将为一批较小船只的设计开始招标。它们将在浅水处协助大船执行任务并被用于科研活动。

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目前加拿大海岸警卫队的大部分船只已经超过了使用寿命。政府将耗资2亿加元用于维修和延长它们的使用寿命。特鲁多表示，加拿大人应该拥有更好的海岸巡逻船队。

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除造船费用外，加拿大政府还将拨款3亿5130万加元以提高海岸警卫队的行动能力，改善管理，加强监督并推动绿色转型。

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另外，根据加拿大“全国造船战略”，第三家造船厂将成为联邦政府合作伙伴，招标已在计划中。

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（RCI with CBC News）

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