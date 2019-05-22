被禁的一氟三氯甲烷重回大气层，大部分来自中国东部

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发表在《自然》杂志上的一份研究报告说，多个国际大气观测中心的数据显示，近几年显著增加的一氟三氯甲烷（CFC-11）排放量大部分来自中国东部。在2015年到2017年期间，这一地区排放了约7000吨CFC-11。

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CFC-11属于一种氟氯化碳，过去被广泛用于制冷剂,溶剂和发泡剂等产品。它会破坏臭氧层，已被包括中国在内的所有国家遵守1987年《蒙特利尔议定书》禁止生产和使用。在2002年到2012年这十年间，大气层中的CFC-11持续下降，但是自2013年以来下降速度减缓了大约一半。

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《自然》杂志去年首次指出CFC-11重新出现的问题。当时并不能肯定排放来自何处，但有环保组织指出是违规生产硬质聚氨酯泡沫的中国企业在使用CFC-11。今天发表的新研究证实了中国东部是主要排放源，但不是唯一的排放源。

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环保组织EIA2018年对中国企业违规使用CFC-11的调查：

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研究人员说，没有任何证据显示这是政府行为。事实上，中国早在2007年就宣布实现了全面禁止氟氯化碳的目标。

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RCI avec Radio-Canada, Francis Plourde）

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