时间充裕能增加人的幸福感

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哈佛大学的社会心理学教授 Ashley Whillans 是加拿大 UBC 大学的毕业生，最近她回到母校，参加了一个研讨会，探讨北美人如何在时间和金钱之间寻求平衡，以及时间对一个人幸福感的影响。

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她说，在北美，“时间不够” 属于一种通病，人们似乎总是在忙来忙去忙不完，根据研究，在美国有工作的成年人中，80% 的人认为自己总是缺时间，工作和家庭生活的需求太多，让自己忙不过来。

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对健康有影响

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Ashley Whillans 教授表示，“时间贫困症” 会对一个人的健康产生影响。

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没时间，人们往往会放弃运动，放弃自己来烹饪健康膳食，放弃与亲人共度高质量的时光。

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她说，经过研究，其实有5个简单易行的途径可以帮人们减轻时间的压力，让人们有更多的时间来享受生活。

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把时间排在钱的前面

Ashley Whillans 说，在钱和时间之间进行选择时，人们不应该只一味盯着钱。

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比如，预订机票的时候，直飞航班往往可能更贵一些，但直飞航班可以节省旅途中转机的麻烦，减少在机场的等侯时间，因此，人们应该更多选择直飞航班，而不是为了省点钱而选择要转机的航班。

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在选择居住地点时也是一样。

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选择离自己工作地点近的地方，房价或房租可能更贵，但是，每天上下班减少了通勤的时间，减少了堵车的痛苦，这不仅仅是减少了时间浪费，而且也减轻了精神上的压力。

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把日常琐事 “外包”

哈佛大学教授 Ashley Whillans 还在与 UBC 大学的心理学教授伊丽莎白·邓恩 （Elizabeth Dunn）合作另外一项研究，她说，根据这个研究，日常生活中的一些琐事，人们完全可以花些 “小钱” 来打发掉，从而节省时间，但许多人都没有认识到这一点。

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比如，食品连锁店现在都提供网购和送货服务，只要花上10 加元，食品店就能把你选好的食物送到家门口，使你不必再为开车买菜浪费时间。

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敢于向雇主要求更多时间

Ashley Whillans 还谈到，在工作场所，承接任务或项目，若发现时间过于紧张，雇员应该有勇气向雇主要求得到更多的时间。

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不过，在这个问题上，她说女雇员往往不象男雇员那样敢于提出要求。

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减少在社交网络上花的时间

移动媒体、社交媒体的大流行，占用了人们的大量时间，人们总是在网上浏览来浏览去，盯着手机不放，生活的真正乐趣减少，宝贵的一天很可能就这样过去了。

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不去羡慕那些忙人

心理学教授 Ashley Whillans 还认为，北美人有个 “通病”，这就是总是该有要做的事情，“忙碌” 已成为社会地位的一个象征。

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她说，人们不应该去羡慕那些永远忙不完的人，时间充裕的生活能够大大增加人的幸福感，例如，吃饭的时候要拿出充分的时间来，与家人、朋友一起，慢慢享受食物的美味； 还有，雇主提供了休假时间，雇员就应该都给用上，通过休假来调整身心。

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（Maryse Zeilder /CBC， RCI）

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