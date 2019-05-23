中国在加拿大学校中影响力日渐增大

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加拿大广播公司法语部记者Frank Desoer在ici.radio-canada.ca网站上发表报道说，中国在加拿大学校中的影响日渐增大，不再局限于在大专院校中设立的孔子学院，而且已经从加拿大的一些中小学开始扩展中国的影响。

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学生会主席

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今年22岁的藏族加拿大人Chemi Lhamo到现在仍然没有走出几个月前学生会选举事件的阴影。2019年2月份她在多伦多大学士嘉堡分校大学生们的投票中当选为学生会主席，这引起了中国大陆学生们的强烈不满。中国大陆学生不但在竞选阶段通过社交媒体猛烈抨击这位学生会主席候选人、呼吁大陆学生踊跃投票不让她当选，而且在投票后搞了网上万人签名活动，要求Chemi Lhamo辞去其刚刚胜选得到的学生会主席职务。

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一些网上对她的谩骂除了指责她是要分裂祖国的藏独分子之外、甚至对她进行人身威胁，说她应该被强奸、应该被杀死、连她的家庭也受到威胁。

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Chemi Lhamo认为，是中国政府在幕后指挥和动员中国大陆学生反对她竞选担任多伦多大学士嘉堡分校学生会的主席。

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发声助威

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来自中国大陆的留学生不但在加拿大各个大学中越来越多，而且在西方主要国家的大学校园中也成为人数多到不可忽视的群体。中国派驻西方国家的大使馆和领事馆常常通过中国学生会等学生组织，动员和指挥中国大陆学生替中国政府发声助威。

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比如在西藏问题上，在加拿大的中国大陆学生中的很多人就多次参加过反对达赖喇嘛访问、反对西藏自治权诉求的示威；他们这样做或者是出于害怕中国政府的报复、或者是出于爱国热情。

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学生会、同乡会

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前加拿大安全情报局亚太区主任Michel Juneau-Katsuya指出，加拿大各个城市的中国大陆同乡会等社团组织基本上都被中国大陆的情报组织渗透，或多或少的听命于中国政府的指挥。

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有的时候中国驻加拿大的使领馆也会直接出面干涉在加拿大举行的一些交流和讲演活动。比如，在世界维吾尔大会主席Dolkun Isa今年3月份受邀来蒙特利尔市康克迪亚大学主持一个交流会的前一天，中国驻蒙特利尔领事馆召集这次会议的组织者，谴责他们邀请中国新疆的“恐怖分子”来加拿大，并要求蒙特利尔市政府介入以取消这次让Dolkun Isa唱主角的会议。

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舍得花钱

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中国政府在西方国家施加影响的另一个工具是孔子学院。通过中国政府机构“国家汉办”，中国在过去十几年中花了二十多亿元在世界146个国家与当地大专院校合作开设了5百多个孔子学院。

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曾经在加拿大麦克马斯特大学孔子学院当过教师的Sonia Zhao指出，在孔子学院与她签署的工作合同中有明确的条款说，孔子学院教师是中国政府在海外的代表，必须在工作中维护中国在世界的声誉；并说这不过是要为中国政府在海外进行宣传的另一种说法而已。

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只是语言学校

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虽然现在已经有一些加拿大教育机构终止了与孔子学院的合作关系，但也有孔子学院的加方合作伙伴认为，不应该把文化交流活动政治化。2007年在加拿大蒙特利尔市道森学院设立的孔子学院是加拿大规模最大的孔子学院。道森孔子学院主任Richard Filion说，他们的孔子学院从来没有出现过因为中国政府的干涉而课堂言论自由受到影响的情况；孔子学院不过是个教授中文的学校而已。

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RCI with Frank Desoer/Radio Canada

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相关链接：

Radio-Canada: L’éducation, nouveau champ d’influence de la Chine au Canada, par Frank Desoer

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