灾难不远？本世纪末海平面可能上升2米

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本星期一发表的一项研究报告预测说，到2100年，地球变暖最坏的局面会是海平面上升2米。

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而2014年气候变化专家组做出的预测是，本世纪末地球海平面可能会上升一米。

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研究地球变暖和海平面上升问题的上述最新研究报告作者之一的美国Rutgers University大学教授Robert Kopp指出，2014年气候变化专家组的预测报告发表后，越来越多的证据显示包括南极冰盖在内的地球表面冰川在加速融化、再加上海水温度上升会带来的海水体积的扩张，这些因素都在促成海平面的更快上升。

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这一最新发表的海平面变化研究报告考虑了发生概率在5%到95%的可能局面，做出的主要预测是：如果地球表面温度上升2摄氏度，则到本世纪末海平面上升的幅度会在26厘米到81厘米之间；如果地球表面升温5摄氏度，则本世纪末海平面可能会上升51厘米到178厘米。但如果把冰川融化因素和海水温度上升带来的海水体积扩张因素也考虑进去，则本世纪末海平面上升的幅度可能会高达200厘米（2米），结果是现在地球上的不少岛屿和低海拔陆地会被永久性淹没。

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RCI with Nicole Mortillaro · CBC News

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