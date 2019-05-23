习近平：中国要做好面对贸易战困难的准备

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在中美两国都摆出不惜要在贸易战中强势对峙的立场后，中国国家主席习近平星期三通过官方媒体要求中国民众做好面对困难局面的准备。

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为了惩罚中国政府在贸易谈判中开倒车的做法，美国总统特朗普不但宣布把对中国进入美国市场的2千亿美元商品的关税从10%拉升到25%，而且宣布把华为公司等一些中国高科技公司列入贸易制裁的黑名单。

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中国官方媒体报道说，习近平过去几天在有中国共产党革命摇篮之称的江西省视察时表示，在实现中国现代化的新长征中必须要战胜来自国内和国际的各种艰难险阻，才能取得建设有中国特色社会主义国家的胜利。

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习近平强调，中国公司要发展出自己创新性的核心技术才能在激烈的竞争中占据居高临下的有利态势。

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专家们注意到，习近平在其这次江西之行中还视察了稀土公司。中国是世界主要的稀土生产商，而稀土是制造许多高科技产品不可缺少的材料。有分析家们认为中国可能会用限制稀土出口作为中美贸易战中的武器。

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