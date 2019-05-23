加拿大一女子被陌生人推下悬崖受伤

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在不列颠哥伦比亚省（BC），加拿大皇家骑警 RCMB 正在调查一起案件，一名女子称上周日（5月19日）在维多利亚市附近的一个公园里被陌生人推下了悬崖。

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这名 29 岁女子报警说，上周日下午大约 3 点半，她在公园 Thetis Lake Regional Park 远足，当她抵达公园的第一个湖畔悬崖上面时，突然被陌生人推下悬崖，掉进水里，这个悬崖的高度为 12 米， 相当于三四层楼高。她说当时悬崖上有 3 名穿着泳衣、戴着太阳镜的女子，她们正在喝酒.

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警官 Chris Dovell 在发表的声明中说，幸运的是受害者最终游到了岸边，因受伤而接受医疗护理。

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加拿大皇家骑警表示，正在寻找事件的目击者。

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Thetis Lake Regional Park 是一个热门森林景点，有很多远足小径，距离维多利亚市中心大约 12 公里。

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（ CBC， RCi）

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