加拿大政府拨款 2450 万研究大麻合法化后的 “效果”

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继去年10月大麻合法化后，渥太华希望研究有关的影响，特别是大麻对神经发育的影响，以及在治疗癌症和慢性疼痛方面的效果，为此，联邦政府宣布拨款2450万加元用于大麻的研究项目。

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联邦政府的这笔拨款将在全国范围内启动26个研究项目，每个项目都有很具体的主题，例如用大麻油来减轻疼痛和焦虑的效果。

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加拿大广播公司报道说，卡尔加里大学将通过获得的拨款来开展 3 个研究项目，其中一个项目将侧重于年轻人对大麻的看法。

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卡尔加里大学的研究人员 Rebecca Haines-Saah 表示，该研究将有助于了解需要采取哪些措施来更好地为年轻人提供信息。

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加拿大负责边境安全和打击有组织犯罪的部长 Bill Blair 表示，对于大麻的影响，目前在很大程度上还是个未知数。

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他说，加拿大几乎三分之一的年轻人会在高中毕业前用过大麻，但他们对大麻的影响并不了解。

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他补充说，向加拿大人提供准确的信息和事实非常重要。

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（Radio Canada）

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