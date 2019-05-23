魁大“尸体农场”掌门人福布斯教授（Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard）

为找到凶手研究死亡：加拿大第一个“尸体农场”即将开张

作者 吴薇 |
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星期四 23 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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魁北克大学三河市分校的“死亡学安全研究站”今年夏天将在魁北克小城贝冈库尔建成。它将是加拿大第一个研究尸体分解腐烂过程的露天实验场，俗称“尸体农场”。这个特殊的农场位于当地工业园区的一片树林里，占地约600平方米。

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在正式名称里加上“安全”二字，大概是为了让当地居民安心。实际上，实验场的安全措施不过是围栏和摄像头，以及防范食腐动物的铁丝笼。不过，几位专家去年11月在贝冈库尔市政厅举行的市民咨询会显示当地居民相当心大。只有不到二十个人来咨询，而且提出的问题多半是出于好奇，而不是出于担忧或害怕。有些居民还认为，实验场建在这里对提高当地知名度有好处，因为全国各地甚至国外的研究人员将会来这里交流研讨。当地天主教堂代表关心的则是尸体捐献问题。

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研究站位于河边的工业园区树林中。(ProjetBécancour.ag)

专家们保证，实验场不会影响市民的生活，他们绝不会闻到腐尸的气味。

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研究站的负责人是来自澳大利亚的著名法医学和死亡学专家莎莉.福布斯（Shari Forbes）。她表示，研究站得到了当地居民的支持。他们明白研究站是在帮助警方，同时也是帮助受害人及其家庭。已经有人就死后捐献尸体的事跟研究站联系。

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需要坚强的神经和镇定的胃

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福布斯不久前在接受CBC采访时说，她的日常工作是研究尸体如何分解，包括观察昆虫如何噬咬尸体，苍蝇何时在尸体上产卵，狗如何捕捉到尸体的气味。她因此练就了一个对任何视觉和嗅觉冲击都不为所动的胃。

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National Geographic视频：欢迎来到“尸体农场”（画面可能引起不适）

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福布斯说，研究尸体分解和腐烂的过程主要是为了协助警方调查凶杀案。确定死亡时间是破案的关键之一。目前在美国和澳大利亚已有数个露天实验场，但是即将开张的魁大研究站在世界上是独一无二的。因为研究人员将可以观察尸体在北方气候下的分解过程和速度。

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他们将不得不采取一些防护措施保护尸体不被食腐动物撕咬。但除此以外，实验条件越自然越好。福布斯介绍说，尸体分解速度几乎完全取决于它所处的环境。例如，澳大利亚干燥炎热，尸体会慢慢变成木乃伊。而在魁北克，昆虫这个分解尸体的劳动能手在漫长的冬季里是缺席的。

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昆虫也是研究人员的重要观察对象。苍蝇在开始腐烂的尸体上产卵，十几个小时后卵变成幼虫。观察它们的生长繁衍进行到哪一个阶段，可以帮助研究人员判断尸体被放置了多长时间。

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实验场的科研人员除了进行正常研究外，也会应警方要求做一些“场景再造”。例如把尸体埋在浅层泥土下面，或者放置在地面上，以模拟警方正在调查的凶杀案或失踪案中受害人的状况。

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福布斯（右）和同事在工作中。(Anna Zhu/UTS Science)

福布斯原来在悉尼科技大学的数理学院和法医学研究中心任教。她今年入选分解化学研究类的“加拿大研究学者”。这是加拿大政府为扶持科研向顶尖学者颁发的一个头衔。入选者在数年内获得一笔经费，主持某个学科的研究。福布斯把当选加拿大研究学者视为她的学术生涯中“最重要的时刻”。

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贝冈库尔位于魁北克省中部，圣劳伦斯河畔，有一万三千多人口。

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（RCI with Radio-Canada, Marilyn Marceau, CBC News, Menaka Raman-Wilms, Sarah Jackson）

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