玩偶属儿童色情，但主人无罪：加拿大第一起涉及性爱玩偶的儿童色情案判决

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星期四（5月23日）在纽芬兰省法院，54岁的哈里森（Kenneth Harrison）被判无罪。检控方指控他的四项罪名全部被法官否决。据信这是加拿大第一起涉及性爱玩偶的儿童色情案，今天的判决可能成为今后类似案件的判例。

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2013年1月，哈里森从日本网购的性爱玩偶被加拿大海关没收。海关和检控方认为它是为满足恋童癖仿照未成年人制造的。哈里森被指控拥有儿童色情物品，邮寄淫秽物品和违反联邦海关法偷运和拥有违禁物品。

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哈里森为自己辩护时说，他其实并没有打算和性爱玩偶做爱，买玩偶是为了让它代替去世的儿子陪伴他，因此还特意挑了一个脸最像男性的玩偶。

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主审法官派克（Mark Pike）认为哈里森的玩偶确实属于儿童色情物品，而他的说法也不可信，但是检控方没能“排除合理怀疑”证明他特意选择一个少儿外貌的玩偶。排除合理怀疑是一个重要的刑事案举证标准。

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哈里森的辩护律师在宣判后代他发表评论说，这场耗时六年的诉讼使他精疲力尽。判决让他松了一口气。他对公众的忠告是“从此网购要小心”。

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（RCI with CBC News, CP, Holly McKenzie-Sutter）

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