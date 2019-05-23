六月底太晚了：菲律宾对加拿大运回垃圾的期限不满意

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菲律宾总统发言人星期四（5月23日）说，加拿大6月底以前运回垃圾的期限无法令人满意。菲律宾政府最迟将在下个星期就要把这些垃圾运走。

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一家加拿大公司在2013年到2014年期间把一百多个集装箱的垃圾当成回收塑料运到菲律宾。此后两国一直没能就如何处理它们达成共识。加拿大想说服菲律宾就地处理这些垃圾，但没有成功。失去耐心的菲律宾总统杜特尔特上个月威胁要向加拿大“宣战”，并把5月15日定为解决此事的最后期限。

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这不是菲律宾第一次遇到这种情况。本星期，菲律宾拒收来自澳大利亚的七个集装箱的垃圾。韩国去年也曾从菲律宾运回垃圾。

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加拿大环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）星期三说，加拿大政府已经和法国货运巨头波洛莱的加拿大分公司签订合同，委托该公司在6月底以前处理这批垃圾。

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（RCI with CP）

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