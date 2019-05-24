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周末网络广播（2019年5月24-26日）

作者 方华 |
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星期五 24 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇、梁燕和沈二。

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Posted by 加拿大国际广播 – 中文频道 on Friday, May 24, 2019

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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生育罢工：气候和生态环境恶化使一些女性决定不要孩子

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（TAUSEEF MUSTAFA/AFP/Getty Images)

人们常说，孩子是世界的未来。但是现在有些女性决定不要孩子，理由恰恰是她们觉得未来过于灰暗和动荡，因此不愿意把孩子带到这个世界上来。来自英国西部的布莱丝.佩皮诺（Blythe Pepino）是其中之一。她几个月前发起了一个名叫生育罢工的网络团体。这个团体到上个月底时有三百多名成员，来自世界各地。吴薇报道

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社交媒体助长攀比让人不幸福

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kitzcorner/Shutterstock

社会学家和心理学家的共识是，比较是人们的天性，而且人们在进行比较时有一个天生的弱点，这就是特别愿意与比自己好的人相比，不管是相貌、金钱、还是社会地位，这往往让人越比越郁闷、越比幸福感越低。方华报道

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我为你自豪：为什么华人父母不爱夸奖孩子？

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(Maddie Meyer/Getty Images)

我们都愿意得到别人的夸奖，成为亲友的骄傲，尤其希望成为父母的骄傲。但是华人父母并不喜欢把对孩子的自豪感当面表达出来。旧金山湾区的自由撰稿人格蕾丝.黄-林奇（Grace Hwang Lynch）认为，这是因为在中国文化里，孩子被视为父母的延续。夸孩子跟夸自己没太大不同，都是自大的表现。吴薇报道

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买大麻贵让不少加拿大人在后院种大麻

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Rob Krbavac/CBC News

春暖花开，加拿大人迎来了大麻合法化后的第一个春天。不少加拿大人忙着在自己的后院种起了大麻。根据加拿大联邦政府通过的大麻合法化法案，每个家庭可以种植4株大麻，在室内种植和在室外种植都可以，只要是不超过四株的数量限制即可。方华报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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