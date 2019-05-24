今年5月26日是列侬和小野在蒙特利尔反越战 Bed-In 50 周年 （视频）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个周日，2019 年5 月 26 日，对加拿大蒙特利尔市来说是一个有纪念意义的日子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1969 年的 5 月 26 日，在蒙特利尔的地标性建筑 – 费尔蒙伊丽莎白女王酒店（Queen Elizabeth Hotel/ Fairmont Le Reine Elizabeth），大名鼎鼎的英国歌手约翰·列侬（John Lennon）和妻子小野洋子（Yoko Ono）在 1742 号套房举行了一个星期的 “床上和平运动”（Bed-in for Peace），反对越南战争。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这个 50 周年纪念日来临之际，蒙特利尔老城正在举行一个由小野洋子亲自准备的展览，展览名为 Liberté conquérante/Growing Freedom，从 2019 年 4月25日举办到 9月15日，展览上包括 50年 前 “床上和平运动” 的一些历史性物品，也有小野洋子的艺术作品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

小野洋子现年 88 岁，她于1969 年与约翰·列侬结婚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在蜜月期间，这对夫妇为和平组织了两次 Bed-in， 第一次是 1969 年 3月25日至31日在阿姆斯特丹，第二次即1969 年 5 月26日至6月2日在蒙特利尔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada