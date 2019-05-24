Photo: Radio-Canada / Audrey Roy

魁省预测 2019-2020年合法大麻将能带来2000万加元的收入

作者 赵黎 |
china@rcinet.ca
星期五 24 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本周公布的数据显示，魁北克省大麻协会（SQDC）虽然在运作 “开局” 时似乎一片混乱，但在大麻合法化后的 6 个月内，销售额已接近 7100 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 2019 年提交的财政预算中，魁北克省政府预计 SQDC 将在 2019 – 2020 财年获得 2000 万加元的利润。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo: iStock

魁省大麻协会 SQDC 的首席执行官让 – 弗朗索瓦·伯杰龙（Jean-François Bergeron）告诉加拿大广播公司，尽管现在还没能达到全方位运作，但对目前的进展感到满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 SQDC 提供的数据，该协会至今总共售出了约 10 吨大麻，产生了约 7100 万加元的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就大麻的销售量而言，到目前为止，今年 4 月是表现最佳的月份，一个月就卖出了 2000 公斤大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

明年 3 月将有盈利

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管现在的记录仍然是亏损 490 万加元，但大麻协会预计到 2020 年3 月将实现 2000  万加元的盈利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯杰龙表示，490 万加元的亏损主要是因为启动成本，这样的情况不会再出现，如果现在把启动成本排除在外，则财政已经处于平衡状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Radio-Canada / Audrey Roy

他承认，大麻供不应求的问题仍然存在，但预计到今年年底供货情况应该会稳定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，现在我们已经有足够的供货来维持省内的十来个大麻店每周运营 7天，而且情况还在不断改善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

门店增加

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省大麻协会自 3 月份增设了 3 家分店，并计划在一年内再开30来家分店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在大麻合法化的第一周，由于缺货严重，魁省的大麻店不得不每周关个两三天，最近才逐步恢复正常营业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省大麻协会的管理层表示，从本周一开始，省内的所有大麻店都已经开始每周营业 7 天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Benjamin Shingler/CBC)

阿省魁省销售量领先

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然有一系列民意调查显示，在各省省民中，魁北克人最不愿意实施大麻合法化，但销售量表明，魁省是加拿大合法大麻销售量最高的省份之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据统计，从2018 年 10 月至 2019 年 3 月期间，阿尔伯塔省的合法大麻销售量第一，销售额总计 7200 万加元，魁北克省名列第二，销售额  7100 万加元，安大略省排在第三，销售额 5300万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯杰龙说，别忘了，魁北克省大麻的销售价格比加拿大全国的平均价格要低 20%，因此，魁省的销售量更多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他预测今后几个月的销售额将会继续增加。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大麻食品

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

除了解决供货问题，增加门店的数量外，魁北克省大麻协会也在关注含大麻食品上市的问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大联邦法律规定，从 2019 年10月17日起，含大麻的食品将合法化，然而，魁省大麻协会的的首席执行官希望这些食品进入市场不要太快。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(Brian Chisholm/CBC)

大麻将给政府增加收入

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

对于 2020-2021 财政年度，魁北克省大麻协会 SQDC 预计将会实现 3700 万加元的利润。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

另外，根据 SQDC 的预测，来自大麻产品的销售税，也将在 2020-2021 财年给魁北克省政府增加 6000 万加元的收入。

（Sophie-Hélène Lebeuf / Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

TAM-TAM CANADA: une fois de plus, « ça sent la coupe »... aux États-Unis et non au Canada

L-R: guest Eilis Quinn, Marie-Claude, Levon, MarcRCI | English

The LINK Online, May 24,25,26, 2019

RCI | Español

Canadá en las Américas Café del 24 de mayo de 2019

أسرة القسم العربي وضيف البرنامج الأب الياس زحلاوي في 24-05-2019/RCIالعربية | RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي يوم الأحد في 26-05-2019