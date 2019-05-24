魁省预测 2019-2020年合法大麻将能带来2000万加元的收入

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本周公布的数据显示，魁北克省大麻协会（SQDC）虽然在运作 “开局” 时似乎一片混乱，但在大麻合法化后的 6 个月内，销售额已接近 7100 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 2019 年提交的财政预算中，魁北克省政府预计 SQDC 将在 2019 – 2020 财年获得 2000 万加元的利润。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省大麻协会 SQDC 的首席执行官让 – 弗朗索瓦·伯杰龙（Jean-François Bergeron）告诉加拿大广播公司，尽管现在还没能达到全方位运作，但对目前的进展感到满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 SQDC 提供的数据，该协会至今总共售出了约 10 吨大麻，产生了约 7100 万加元的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就大麻的销售量而言，到目前为止，今年 4 月是表现最佳的月份，一个月就卖出了 2000 公斤大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

明年 3 月将有盈利

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管现在的记录仍然是亏损 490 万加元，但大麻协会预计到 2020 年3 月将实现 2000 万加元的盈利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯杰龙表示，490 万加元的亏损主要是因为启动成本，这样的情况不会再出现，如果现在把启动成本排除在外，则财政已经处于平衡状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他承认，大麻供不应求的问题仍然存在，但预计到今年年底供货情况应该会稳定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，现在我们已经有足够的供货来维持省内的十来个大麻店每周运营 7天，而且情况还在不断改善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

门店增加

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省大麻协会自 3 月份增设了 3 家分店，并计划在一年内再开30来家分店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在大麻合法化的第一周，由于缺货严重，魁省的大麻店不得不每周关个两三天，最近才逐步恢复正常营业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省大麻协会的管理层表示，从本周一开始，省内的所有大麻店都已经开始每周营业 7 天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿省魁省销售量领先

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然有一系列民意调查显示，在各省省民中，魁北克人最不愿意实施大麻合法化，但销售量表明，魁省是加拿大合法大麻销售量最高的省份之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据统计，从2018 年 10 月至 2019 年 3 月期间，阿尔伯塔省的合法大麻销售量第一，销售额总计 7200 万加元，魁北克省名列第二，销售额 7100 万加元，安大略省排在第三，销售额 5300万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯杰龙说，别忘了，魁北克省大麻的销售价格比加拿大全国的平均价格要低 20%，因此，魁省的销售量更多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他预测今后几个月的销售额将会继续增加。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大麻食品

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

除了解决供货问题，增加门店的数量外，魁北克省大麻协会也在关注含大麻食品上市的问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大联邦法律规定，从 2019 年10月17日起，含大麻的食品将合法化，然而，魁省大麻协会的的首席执行官希望这些食品进入市场不要太快。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大麻将给政府增加收入

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

对于 2020-2021 财政年度，魁北克省大麻协会 SQDC 预计将会实现 3700 万加元的利润。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

另外，根据 SQDC 的预测，来自大麻产品的销售税，也将在 2020-2021 财年给魁北克省政府增加 6000 万加元的收入。

（Sophie-Hélène Lebeuf / Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada