限制高浓度酒精甜饮料措施在加拿大生效

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从5月23日星期四开始，在加拿大全国范围内限制高浓度酒精甜饮料的法规开始生效，每罐甜饮料中的酒精含量不得超过相当于1.5杯啤酒的酒精含量。

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具体的限制标准是，355毫升罐装饮料的酒精含量不得超过7.2%，473毫升罐装饮料的酒精含量不得超过5.4%，568毫升罐装饮料的酒精含量不得超过4.5%，而710毫升罐装饮料的酒精含量不得超过3.6%.

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加拿大联邦政府卫生部长Petitpas Taylor说，联邦政府推出限制酒精甜饮料法规的目的是保护青少年，避免这些年轻人喝下太多的酒精饮料危及他们的身心健康。

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在这个规定生效前，便利店等零售商店何以随便销售酒精含量高达11.9%的568毫升罐装甜饮料。这样的酒精甜饮料喝一罐等于是喝下4杯啤酒或4杯5盎司的葡萄酒。

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2018年，一位14岁的魁北克高中女生由于连喝了差不多3罐酒精浓度11.9%的甜饮料而醉倒在学校附近一条小溪中溺亡。

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在那次事件后，魁北克省政府已经通过法规禁止销售酒精含量高于7%的甜饮料。

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RCI with Verity Stevenson · CBC News

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