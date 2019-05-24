美中贸易战恶化让原油价格下跌

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美国和中国贸易战的恶化星期四让美国股市大跌，跌势最猛的是科技股和能源股。

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与能源股一起下跌的还有国际市场原油价格，石油价格星期四猛跌了5%。

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在美国政府上个星期把中国华为公司列入制裁黑名单后，这个星期中国政府表示只有在美国改正其贸易战错误行为的情况下才会重开与美国的贸易谈判。

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国际金融市场对美国和中国能够在短期内找到停止贸易战的途径似乎越来越不抱希望。

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反映和预示经济走势的美国10年期国债收益率下跌到2017年以来的最低点。美国国债收益率持续性下跌一般意味着经济走势放缓、银行利率进入下行通道。

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