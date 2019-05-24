(AP/ Mark Felix)

那些在加拿大与沙特的外交冲突中躺枪的年轻人怎么样了？

作者 吴薇 |
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星期五 24 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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去年八月，加拿大外交部的一条推文引起了沙特政府的愤怒反应：召回本国大使并驱逐加拿大大使，冻结商贸活动，停飞航班，并要求所有沙特留学生离开加拿大。当时新学年开学在即，沙特政府的决定让上万名已经办好入学手续的沙特留学生措手不及。几个月过后，那些在加拿大与沙特的外交冲突中躺枪的年轻人怎么样了？

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到去年年底，加拿大各地高校上报移民部的外国留学生注册数据显示，仍有五千多名沙特学生留在加拿大。加拿大高校协会主席戴维森（Paul Davidson）说：“通过持续不断的很有效的对话，我们得以避免最坏的结果。”事实上，许多医科学生，研究生和有能力从“公派”转成自费的学生都留下了。

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原来的优厚奖学金没有了

(REUTERS/Chris Donovan)

沙特为本国学子提供的留学资助相当优厚。CBC记者Kayla Hounsell报道说，在加拿大留学的沙特学生，如果享受政府奖学金的话，除了不用自己交学费及其他学校费用以外，每个月还有2700加元的生活费。如果配偶来陪读的话，还可以每月再领1600加元。有孩子的留学生能领到的生活费更高。

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Kayla Hounsell (CBC)

因为害怕连累国内的家人，许多沙特留学生不愿向记者讲述自己的经历。仅有的几位接受采访的学生也不愿透露姓名。其中一人告诉记者，过去九个月是他有生以来最艰难的日子。奖学金中断后，他想尽办法筹线，掏空了积蓄，又向朋友借钱，才勉强付得出外国留学生的高昂学费。

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在他的朋友当中，有些人转学去了澳大利亚和新西兰，但并不是所有在加拿大修的学分都被那边承认，有人不得不重新从一年级开始读。还有些学生回了沙特。他们在机场受到盘问。如果被发现问题，是可能坐牢的。

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另一个匿名接受采访的沙特年轻人说，他决定留在加拿大，但是却没钱继续上学。他已申请到难民身份，希望能够找到工作，攒够钱以后再重回大学。由于他批评过沙特王储，家乡肯定是不能回了。他说，沙特国王和王储是“真正的坏人和恐怖分子。”他认为沙特和加拿大干仗不应该连累跟这些事无关的留学生。

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2018年8月3日，加拿大外交部在推特上发表声明，对沙特女权活动人士萨玛尔.巴达维等人被逮捕表示严重关切，并呼吁沙特政府立刻释放他们。这条简短的推文激怒了沙特王储穆罕默德.本.萨勒曼。

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加拿大高校受损失

戴维森所说的“有效对话”使沙特政府同意让许多医科生，研究生和自费生继续留在加拿大。因此虽然许多大学在学费上受了损失，但是加拿大各医学院的附属医院没有出现突然失去众多住院医和实习生的情况。

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(Radio-Canada)

新斯科舍省卫生部主管住院医项目的马克.泰勒（Mark Taylor）说，虽然沙特学生离开造成的影响没有最初预计的那么大，但是这场风波暴露了加拿大住院医系统的脆弱。戴维森也说，这对加拿大高校是个警告。加拿大应该努力使外国留学生的来源更加多元化。

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根据2019年联邦预算，加拿大政府将在今后五年中拨款1亿4800万加元，发展“国际教育战略”。

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（RCI with CBC News, Kayla Hounsell）

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