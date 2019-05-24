本周末渥太华举行马拉松，进行慈善筹款

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本周末（5月25-26日）是加拿大首都渥太华市一年一度的 Tamarack 马拉松周末。

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每年 5 月的最后一个周末，渥太华市都举行 Tamarack Ottawa Race，这个两天的活动包括多个比赛，有 1.2 公里的少年马拉松，10 公里的半程马拉松，还有轮椅马拉松等。

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渥太华马拉松周末在 1975 年首次举办，近年来每次能为当地的数个慈善组织筹到 100 万加元左右的捐款。

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2018年，超过 33,000人参加了渥太华周末马拉松，为 69 个地方慈善机构和国家级别的慈善机构筹集到 80 多万加元。

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（CBC，RCI）

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