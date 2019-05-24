加拿大十个最缺人的职业：护士，零售助理，发型师，软件工程师……

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招聘网站Indeed Canada刚刚公布的一份报告列出了2018年在加拿大就业市场上应聘者最少和最多的十个职业，也就是说，最缺人和最不缺人的十个职业。

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最缺人的十个职业：

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注册护士 零售助理 发型师 店长 软件工程师 分析师 全端工程师（full-stack developer） 按摩师 私人司机 助理店长

报告撰写者伯纳德（Brendon Bernard）在接受CBC采访时说，软件工程师一直很抢手，但是空缺职位数量和应聘者人数之间的差距在过去五年中并没有拉大。这是因为在职位增加的同时也有更多的应聘者进入市场。

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对店长（或商店经理）的需求令他感到有些意外。但鉴于电商的快速发展，他不认为这一行今后会有更多的空缺职位。

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最不缺人的十个职业：

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客服代表 收银员 体力劳动者 服务生 客服助理/收银员 酒吧服务生 经理 主管 业主货运卡车司机 团队成员

（RCI with CBC News, Brandie Weikle）

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