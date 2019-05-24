BC省政府无权推出可能阻止跨山输油管项目的环保法

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省上诉法院星期五（5月24日）做出判决，裁定该省政府无权制定可能会阻止跨山输油管项目的环保法律，因为关于跨省输油管的立法属于联邦政府的权限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省政府计划修改现有的环境管理法，以便限制输油管运送稀释沥青的流量。但是五位省上诉法院法官一致通过的裁决说，管理输油管流量的是加拿大国家能源局。BC省政府的环境管理法修改草案虽然不是专为跨山输油管提出的，但是一旦通过势必会影响它的整个运作，从而侵犯国家能源局的管理权限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法官们在做出裁决时需要考虑的第一个问题是：BC省政府是否拥有提出直接影响稀释沥青流量法规的宪法权力？他们的回答是没有，因此接下来的两个问题都无需考虑了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省政府一直坚持说，关于稀释沥青流量的法律条款可以和联邦管辖权并存。今天的判决对省政府是一个打击。但是它还可以向最高法院提出上诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Jason Proctor）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada