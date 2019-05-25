加拿大联邦政府任命新闻协会组织，帮助花掉6亿加元新闻基金

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在2018年秋季预算计划更新中，加拿大财政部长比尔·莫尔诺(Bill Morneau)宣布了6亿加元新闻援助计划的一些细节。该援助方案旨在帮助加拿大的新闻媒体机构，其中许多媒体机构一直面对收入减少和读者人数下降的双重困境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据该计划，新闻媒体机构有资格获得可退还的税收抵免，即订阅加拿大数字新闻的不可退还的税收抵免，以及非营利新闻的税收优惠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府表示已经任命了8个加拿大新闻媒体协会组织，他们将成立一个特别顾问小组，负责推荐新闻机构以决定如何分配6亿加元的媒体支持基金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被要求在6月中旬之前各选出一名代表参加独立小组的8个媒体协会和机构是：加拿大新闻媒体协会、法语新闻协会、魁北克社区报纸协会、加拿大原住民新闻和媒体理事会、加拿大记者协会、魁北克新闻工作者专业联合会、联合工会通讯协会、全国通信联合会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党指责自由党贿赂媒体

另一方面，反对党保守党的议员猛烈抨击特鲁多政府在未来五年花费6亿美元帮助加拿大媒体新闻业计划，称自由党在下一次联邦选举前收买媒体的忠诚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党议员皮埃尔·普瓦列弗对记者说: “贾斯廷·特鲁多认为媒体应该给予他高度赞扬，巧合的是，在选举年，他迫使加拿大纳税人拿出6亿美元，以便在投票时争取媒体的支持。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党议员彼得·肯特是一名退休记者，他说 “这当然是潜在的影响，不一定是针对个别记者，而是影响他们为之工作的组织、公司和雇主”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“当媒体或媒体组织，或者事实上，个体记者的工作依赖于政府补贴时，这与自由和独立的媒体形成了鲜明对比，”他补充道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党议员米歇尔·雷佩尔更加尖锐，他说，这项政策相当于“建立国营新闻业”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

5千万加元支持地方媒体

除了6亿媒体新闻基金，遗产部长巴勃罗·罗德里格斯还任命了代表地方新闻媒体的7个组织，它们将负责在五年内管理另外一笔5000万美元的资金，以帮助地方媒体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

7个地方组织是：加拿大新闻媒体、法语新闻协会、魁北克社区报纸协会、加拿大原住民新闻和媒体理事会、加拿大社区广播基金、加拿大社区电视用户和电台协会以及魁北克自治地方电视联合会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada