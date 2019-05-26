留意！魁北克移民部主办“移民沙龙”将在蒙特利尔举行

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魁北克一年一度的移民沙龙（Salon de L’immigrantion）活动将在5月29日（周三）和5月30日（周四）两天在蒙特利尔的会展中心（Palais des Congres)举行。

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多年来，魁北克移民部希望通过组织这样一个大型的公众推广活动，帮助新移民了解魁北克的就业机会以及程序，更快适应移民生活。

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时间：5月29日以及5月30日两天（早上10点到下午六点） 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 地点： 蒙特利尔会展中心（palais des congres ） 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada （橙线Place-d’Armes Station地铁站，或乘55路、129路） 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广中文台现场直播

加拿大国际广播电台（RCI）是魁北克移民沙龙的媒体合作机构，这几年，每年都会在现场直播，邀请相关人士座谈，并通过五种语言，英、法、中文、阿拉伯语、西班牙语，现场直播。

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加广“移民沙龙”中文的直播是在5月29日（星期三）上午11:30 到12:30

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更多信息可以点击查看：魁北克移民沙龙加拿大广播公司直播节目

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届时，加广中文台的直播节目会请来四位嘉宾：

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蒙特利尔华人社区服务中心的主任李西西

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加拿大执照移民顾问、加拿大难民理事会成员冉夷侨

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华裔店主老冯，冯斌，他曾著有《我们在蒙特利尔开酒吧》

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还有一位是留学生代表，来自Canada College的Karen Du

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走出蒙特利尔

今年，魁北克移民沙龙没有特定的主题，但是，从前来参加移民沙龙活动的机构来看，移民部希望新移民能够走出蒙特利尔 —— 蒙特利尔是个大城市，容纳性高，英文比例高，但是，这几年魁北克很多地区缺人，缺乏劳动力。

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比如其中一项活动的宣传词中写道：“大多数的新移民来到魁北克会待在蒙特利尔，但你是否知道，魁北克很多地区面临劳动力不足，如果你愿意前往蒙特利尔之外的一些地区，工作机会会大大增加？”

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所以在节目中，蒙特利尔华人社区服务中心主任李西西会大致介绍一下他们在帮助移民到蒙特利尔之外的地方寻找工作的经验以及具体效果。

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而另外三位嘉宾也会根据自身经验，来谈谈华裔新移民走出蒙特利尔的可能性，新移民在蒙特利尔如何适应的故事。

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移民沙龙

今年的移民沙龙包括了42 个工作坊以及会议，其中包括了省、市、以及地区一级的移民机构，向移民介绍在魁北克安置，教育与培训，移民与工作，文化与休闲等很多内容。

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同时，现场机构会解答移民面对的问题，比如资格认证，如何让移民专业人士加入高级公司职位，帮助你准备个人资料，甚至可以帮助你免费拍照，在LinkedIn上更新个人资料等。

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