联合国呼吁加拿大帮助接纳拉美难民

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在越来越多的拉丁美洲国家难民取道墨西哥涌入美国、而美国特朗普政府对涌入美国的拉美国家难民采取强硬立场的情况下，联合国呼吁美国的北方邻国加拿大做出更多的努力帮助接收和安置拉丁美洲国家难民申请者中特别弱势的群体。

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墨西哥不堪重负

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墨西哥驻联合国难民署的代表Mark Manly指出，面对史无前例的大量人口逃离中美洲国家北上避难的难民潮压力，墨西哥已经不堪重负，希望加拿大能够帮助接收妇女、儿童、同性恋、双性恋、变性人等难民群体中的弱势者。

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Mark Manly本月早些时候还为此专门访问了加拿大首都渥太华，与联邦政府高级官员讨论了加拿大帮助安置在墨西哥境内拉丁美洲国家难民的问题。

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特朗普强硬立场

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美国总统特朗普不但一再表示他的政府要落实对选民的承诺、在美国与墨西哥的边境筑墙以阻挡非法越境者，而且指责那些已经进入美国和准备进入美国的难民大军中有不少是犯罪分子、如果让他们进入美国会危害美国社会的安全和稳定。

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加拿大广播公司记者走访了美国南部与墨西哥交界的一座公路桥下面的临时难民营。虽然人权组织抨击难民营条件太差、难民申请者的人权没有保障，但支持特朗普政府难民政策的示威者则认为，这些不请自来的难民申请者不顾自己和孩子的安全、长途跋涉跑到美国来申请难民、想占美国的便宜才是问题的关键。

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目前涌向墨西哥和美国边境的拉丁美洲国家难民主要来自中美洲的洪都拉斯、萨尔瓦多和委内瑞拉。联合国难民署的数字显示，2018年有3万名来自上述三个国家的难民申请者进入墨西哥，这比2017年的数字增加了103%。

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弱势群体

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墨西哥驻联合国难民署的代表Mark Manly认为，由于墨西哥经济发展健康、需要更多的劳动力，所以许多进入墨西哥的难民申请者可以找到工作，但逃避本国帮派集团迫害的女性、特别是女孩，还有同性恋群体和变性人群体难民申请者却难以在墨西哥安全生活，这些人需要找到比较安全的国家落户，而加拿大就是可以安置这些弱势难民群体的理想国家。

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Mark Manly指出，中美洲国家中的犯罪团伙近年来发展迅速、势力猖獗，任何不服从的个人和家庭都会成为其暴力迫害的牺牲品；所以常常可以看到整个家庭逃离家园以躲避犯罪团伙迫害的情况。

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加拿大移民部长Ahmed Hussen的发言人Lise Jolicoeur通过电子邮件表示，加拿大移民难民部与同性恋国际维权组织Rainbow Refugee Society合作，帮助世界许多国家面临受迫害问题的同性恋、双性恋和变性人等LGBTQ2群体的难民来加拿大避难；今年已经接收了64位这样的国际难民，这是创纪录的水平。

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加拿大

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不过，这位移民部长的发言人未能提供加拿大近年来从墨西哥接收了多少难民的统计数字。

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加拿大难民维权组织World Refugee Council今年早些时候发表报告说，中美洲国家大量妇女、没有父母陪伴的儿童和青少年大规模逃离家园前往其他国家避难已经成为西半球国家面临的一个主要问题。估计每10个逃难妇女和女孩中就有6个沦为性暴力的受害者。

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加拿大前外交部长、World Refugee Council主席Lloyd Axworthy在2018年走访了设在墨西哥Tijuana市的难民营后说，弱势群体难民们的状况是可怕的、面对的问题是根深蒂固的。

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Lloyd Axworthy认为，加拿大联邦政府不能只关心谈判达成北美大陆自由贸易协议的问题，也要关注难民和移民潮问题

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加拿大、墨西哥和美国正在努力推动本国议会批准新版北美大陆三国自由贸易协议的进程。美国副总统彭斯本星期访问加拿大就是这一努力的一部分。

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RCI with Mike Blanchfield · The Canadian Press、CBC News

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