俄国建核动力破冰船增强对北极控制

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俄罗斯星期六在圣彼得堡波罗的海造船厂举行了核动力破冰船乌拉尔号的下水典礼，这是俄国强化对北极海域控制能力的具体措施之一。

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俄罗斯计划在几年内建造三艘核动力破冰船，每艘都堪称世界最强大的破冰船。俄国总统普京表示，到2035年俄罗斯北极舰队中将有13艘破冰船，其中的9艘是核动力破冰船。

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在地球变暖、北冰洋的西北航道有可能成为全年性航道的情况下，俄国一方面在更新和扩建北极圈内的永久性设施、一方面加强在北极圈地区的军事能力、另一方面就是强化在北极水域的破冰能力。

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北冰洋的西北航道可以大大缩短欧亚海运航线的航行距离，具有重大的经济意义和战略重要性。

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目前争夺对北极水域控制权的国家除了俄罗斯之外还有加拿大、美国、挪威和新来者中国。

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RCI with Thomson Reuters、 CBC News

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