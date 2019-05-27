前自由党两女部长不会在绿党旗下竞选

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加拿大广播公司报道说，特鲁多自由党政府两位前女部长Jody Wilson-Raybould 和Jane Philpott不会成为绿党候选人参加今年10月份的联邦大选。

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Jody Wilson-Raybould 和Jane Philpott曾经与绿党领袖Elizabeth May多次会晤，Jody Wilson-Raybould 还参加了Elizabeth May今年四月份的婚礼，这引起人们对Jody Wilson-Raybould 和Jane Philpott会在加拿大绿党旗帜下参加10月份联邦大选的猜测。

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曾经担任过特鲁多政府司法部长和退伍军人事务部长的Jody Wilson-Raybould指责特鲁多和其高级助手在SNC-Lavalin涉嫌行贿的案件上干涉司法、并随后辞去自由党内阁部长的职务。

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时任联邦政府财务委员会主席的Jane Philpott则由于特鲁多在SNC-Lavalin案件和对待Jody Wilson-Raybould的做法而辞去部长职务。

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特鲁多由于这两位前部长辞职后继续批评其政府而将两人开除出自由党议员团。

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目前还不清楚Jody Wilson-Raybould 和Jane Philpott是否会作为独立候选人参加联邦大选。过去历届大选中独立候选人中差不多有三分之一的人成功当选联邦议员。

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RCI with Hannah Thibedeau · CBC News

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