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多伦多地区大自然保护办公室对公众警告安大略湖水位升高可能带来的风险。

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保护办公室的的 Rehana Rajabali 呼吁人们在湖边行走时尤其要保持警惕，尤其是在有大风的时候，而且一定不要到禁止通行的湖畔小路上冒险。

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她说，7 到 10 天内湖畔有可能发生水灾，多伦多岛 （The Toronto Islands）发洪水的风险尤其高，而且高水位很可能会持续很长时间。

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根据加拿大环境部的数据，上周六多伦多降雨量为 28 毫米，大自然保护办公室认为水位的下降将会非常缓慢。

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多伦多市议员乔·克雷西（Joe Cressy）表示，自上周五以来已经在安大略湖畔堆积了 5000 个沙袋，星期一（5月27日）将再增加 5,000 个沙袋，并增加 4 台水泵。

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加拿大环境部预报说，本周二到周四 （5月28-30日），多伦多又要下雨。

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（CBC/Muriel Draaisma，Radio Canada，RCI）

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