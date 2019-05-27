加拿大自由党两位前女部长将以独立候选人身份参加大选

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加拿大前司法部长Jody Wilson-Raybould 将参加今年秋季的联邦大选，寻求连任，但她将作为独立候选人参加竞选。

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作为不列颠哥伦比亚省 Vancouver-Granville 选区的议员，她于星期一（5月27日）上午在一个新闻发布会上宣布了这一消息。

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Jody Wilson-Raybould 曾经在加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）的内阁中担任司法部长和退伍军人事务部长，在 SNC-Lavalin 丑闻后，她与自由党内阁中的另外一位女部长、联邦前财务委员会主席 Jane Philipott 先后辞去了部长职务，之后她们于 4 月 2 日被特鲁多驱逐出自由党的议员团。

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今年4月 Jody Wilson-Raybould 参加了绿党领袖伊丽莎白·梅的婚礼，从而引起有关她是否会加入绿党的诸多猜测。

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Jane Philipott 是安大略省 Markham-Stouffville 选区的议员，星期一中午时分，她宣布自己也将以独立候选人的身份参加今年秋季的联邦大选。

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（Radio Canada，RCI）

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