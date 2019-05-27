加拿大人民党领袖贝尔涅 (CP/Adrian Wyld)

一个前加拿大人民党组织者的幻灭

作者 吴薇 |
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星期一 27 五月, 2019 , 暂无评论 ↓

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去年秋天，当退出加拿大保守党的魁北克省议员马克西姆.贝尔涅（Maxime Bermier）宣布成立新党时，22岁的BC省大学生伊西多鲁（Angelo Isidorou）感到自己终于“找到组织”了。新党尚未取名，他已经积极投身其中，成为该党最早的基层组织者之一。但是半年后，这位年轻的“元老”决定退出。他认为，现在加拿大人民党被极右分子，阴谋论者和社会保守派占据，已经和他理想中那个坚持原则的自由意志主义政党相去甚远了。

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他在接受CBC采访时表示，促使他做出退党决定的一个关键时刻是今年年初在哈利法克斯的一次集会。贝尔涅在这次集会上对支持者说，如果他们拥有更多的自由，他们肯定会“让加拿大再次伟大”（Make Canada great again）。这句套用美国总统特朗普名言的话对伊西多鲁来说，象征着他和其他组织者四、五个月的心血和努力到此为止。

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伊西多鲁是个积极的自由意志论活动人士，在大学里主持一个“言论自由俱乐部”。这本属于保守主义阵营，但是他又对加拿大保守党感到失望，觉得他们正在背离该党的核心价值观。贝尔涅登高一呼让他看到了希望，“让一个自由意志论者拥有一定政治权力的希望。”换句话说，让加拿大议会里有自由意志论者的席位。

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加拿大自由意志党领袖莫因（Youtube/Radio-Canada）

贝尔涅一向自称自由意志论者。小政府、少干预的主张正是建立在人民有自由、有能力自己做决定的基础上。在他组建加拿大人民党以后，更早成立的“正宗”加拿大自由意志党立刻开始考虑两党合并的计划。

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大部分最早一批组织者已经退出

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伊西多鲁说，包括他在内的人民党最早一批组织者是一些脚踏实地的人，他们希望看到加拿大出现一个自由主义运动。这个运动能够以废除奶制品供应机制等政策的主张吸引右翼，以反对权贵资本主义的主张吸引左翼，从而在加拿大政坛形成一股新兴力量。但是当贝尔涅喊出“让加拿大再度伟大”时，组织者团队中的许多人感到，他感兴趣的是获得点击率，引起听众的欢呼。

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伊西多鲁认为，正是贝尔涅在这次集会上显示出的“更加令人不安的民粹主义的一面”，导致最早一批组织者中的大部分人决定离开。

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人民党吸引了一些“疯狂的人”

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伊西多鲁在贝尔涅竞选保守党领袖时就是他的支持者，非常认同他在成立人民党之初提出的减少移民、不干预市场等主张。但是他说，几个月来，人民党发生了很大改变，吸引了一批极右派，本土主义者以及其他“疯子”。他和伙伴们希望通过制定正式党纲，和这类“激进外围”拉开距离。但是他们失望了。党领袖似乎认为，自由意志论者可以和这些人结成同盟。

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伊西多鲁自认是个经济保守主义者，但是现在人民党内大部分人在讨论的是社会议题，例如堕胎，大麻合法化，性教育等等。南温哥华选区的人民党华裔候选人邓亚男曾在推特上发帖说“让穆斯林游回中东去”（现已删除）。尽管伊西多鲁也主张减少移民，但这样的言论还是让他感到难以接受。

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伊西多鲁在今年三月份离开了人民党。他说，这次幻灭令他“感到心碎”。

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（RCI with CBC News, Day 6，Brent Bambury, Radio-Canada, iPolitics）

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