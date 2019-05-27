向批准新版北美自贸协定前进一步：加拿大外长提交动议

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期一（5月27日）在众议院提交了一份关于批准新版北美自由贸易协定的动议。这是正式批准该协定的议会必经程序的一部分，因为协定涉及到一些税务和金融政策。

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加拿大，美国和墨西哥经过艰难的谈判后，在去年11月30日签署了修改过的北美自贸协定。但是美国向加拿大和墨西哥的钢铝材征收的高额关税推迟了议会批准程序。

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上个星期，加美终于达成协议，结束了长达一年的关税战。加拿大守住了不接受硬性出口限额的底线。弗里兰德说，清除了钢铝材关税造成的障碍后，现在政府打算开始批准北美自贸协定的程序。

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有分析人士认为，自由党政府希望在十月份大选以前通过这份来之不易的协定。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada, Peter Zimonjic, Katie Simpson）

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