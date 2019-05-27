高温还是多雨？加拿大各地今夏天气预测

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加拿大短暂的盛夏即将来临。加拿大气象网络刚刚公布了对今夏各地天气的预测：

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安大略省，魁北克省多雨，小心突发洪灾：这两个省今年不会出现去年那样的持续高温。但是降雨将会超出平均水平。多雨天气不会覆盖整个夏天，但是南部地区在有些时段会有暴雨，因此可能会有突发洪灾。

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BC省干热，带来山火威胁：BC省春季的反常高温可能持续下去，降雨将低于平均水平。这意味着居民将不断受到山火的威胁，城市可能需要采取节水措施。

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平原省份雨水略少，但还不至于形成旱灾：埃德蒙顿-卡尔加里走廊的气温基本上保持平均水平。

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加东大西洋省份和北方地区的天气在今夏大部分时间内也将属于正常。

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